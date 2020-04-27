Китайский клуб ОРДЖИ не сыграет в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайский клуб ОРДЖИ не примет участия в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/21 не выступит узбекский клуб "Хумо".

"Как было объявлено ранее, хоккейный клуб "Хумо" пропустит следующий сезон в связи с нестабильной ситуацией, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса. С таким же заявлением выступил хоккейный клуб ОРДЖИ, отметив, что это было сложное решение для клуба", - сообщили в пресс-службе.

В прошедшем сезоне ОРДЖИ занял 13-е место в конференции 1 и не смог выйти в плей-офф. Клуб выступал в лиге с 2018 года.

Кроме "ОРДЖИ", в минувшем сезоне ВХЛ выступали китайские КРС-БСУ и "Ценг Тоу". "Официальных заявлений о намерении пропустить сезон от китайских команд КРС-БСУ и "Ценг Тоу" в лигу не поступало", - подчеркнули в пресс-службе.