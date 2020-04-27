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Единая лига ВТБ

Ватутин: ЦСКА не сможет рассчитывать на поддержку "Аэрофлота" из-за кризиса в авиаотрасли

Срок контракта истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб получал $4 млн в год
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА и "Аэрофлот" много лет успешно сотрудничали, но с учетом мирового кризиса в авиаперевозках теперь рассчитывать на спонсорство невозможно. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Срок контракта "Аэрофлота" и ЦСКА истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб получал $4 млн в год. Авиакомпания и клуб сотрудничали с 2014 года.

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"У нас было крайне успешное многолетнее сотрудничество, все вопросы решались невероятно оперативно, мы летали с комфортом, - сказал Ватутин. - Поверьте мне, человеку, который летает почти каждую неделю уже более 15 лет, "Аэрофлот" - одна из лучших компаний мира. В условиях плотного календаря, когда на неделе две или три игры, плечо в лице крупнейшей авиакомпании для нас было важно и очень нужно. Чартерный вылет для команды Евролиги уже давно не роскошь, это необходимость. Но вы сами знаете ситуацию с авиаперевозками в мире в целом, сейчас невозможно рассчитывать на спонсорство".

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла наиболее доходное для перевозчиков международное авиасообщение, что в том числе повлекло значительное сокращение внутренних перевозок. Давление на перевозки по стране оказал и режим самоизоляции, который с небольшими отличиями действует практически по всей России.

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