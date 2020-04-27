Колосков: возобновление чемпионата России по футболу в июне вполне реально

В понедельник прошло заочное общее собрание клубов РПЛ, на котором были озвучены две возможные даты возобновления сезона-2019/20 - 21 и 28 июня. Эти сценарии основаны на рекомендациях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым необходимо завершить национальные чемпионаты до 2 августа. При этом УЕФА рекомендует национальным ассоциациям и лигам до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

"Это вполне реальные сроки, - сказал Колосков. - Очень хорошо, что РПЛ сегодня выработала такое предложение, теперь у клубов есть ясность. Если до 25 мая ничего не меняется, значит, чемпионат возобновляться не будет. Если шансы есть, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный".

"Но даже если 28 июня начнут, ничего страшного нет. Главное, до 2 августа закончить. Я считаю, что это очень своевременное, правильное и разумное решение", - отметил почетный президент РФС.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.