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Влияние коронавируса на спорт

ФИФА предложила временно увеличить количество замен до пяти, чтобы уменьшить риск травм

Решение будут принимать организаторы соревнований

ТАСС, 27 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) предложила увеличить количество замен в матчах с трех до пяти, чтобы уменьшить риск получения травм футболистами после возобновления турниров, прерванных из-за коронавируса. Об этом Sky Sports сообщил представитель ФИФА.

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Большинство футбольных турниров в мире прерваны из-за пандемии. По этой же причине игроки не могут полноценно тренироваться, их физическое состояние может быть далеким от оптимального.

"Когда соревнования возобновятся, вероятно, все столкнутся с перегруженным календарем, матчи будут проходить чаще обычного, - заявил представитель ФИФА. - Безопасность игроков является одним из главных приоритетов ФИФА, большое количество матчей может увеличить риск получения травм футболистами из-за перегрузок. Поэтому ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен по усмотрению организаторов соревнований".

Предложение ФИФА должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Отмечается, что решение может распространиться на следующий сезон, а также на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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