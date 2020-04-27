ФИФА предложила временно увеличить количество замен до пяти, чтобы уменьшить риск травм

ТАСС, 27 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) предложила увеличить количество замен в матчах с трех до пяти, чтобы уменьшить риск получения травм футболистами после возобновления турниров, прерванных из-за коронавируса. Об этом Sky Sports сообщил представитель ФИФА.

Большинство футбольных турниров в мире прерваны из-за пандемии. По этой же причине игроки не могут полноценно тренироваться, их физическое состояние может быть далеким от оптимального.

"Когда соревнования возобновятся, вероятно, все столкнутся с перегруженным календарем, матчи будут проходить чаще обычного, - заявил представитель ФИФА. - Безопасность игроков является одним из главных приоритетов ФИФА, большое количество матчей может увеличить риск получения травм футболистами из-за перегрузок. Поэтому ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен по усмотрению организаторов соревнований".

Предложение ФИФА должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Отмечается, что решение может распространиться на следующий сезон, а также на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли.