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Зимние олимпийские виды спорта

์Григорьев: возможное непопадание на ОИ-2022 могло повлиять на решение Виктора Ана

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку в понедельник объявил об уходе из спорта

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вероятный пропуск Олимпийских игр 2022 года из-за отсутствия приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) и возможные санкции, которые могут быть применены к России по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), могли сказаться на решении Виктора Ана о завершении карьеры. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион Ан заявил о завершении спортивной карьеры в понедельник, ранее спортсмен уже принимал решение об уходе из спорта в сентябре 2018 года. Зимой 2018 года шорт-трекист не получил от МОК приглашения для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и не выступил на своей исторической родине. В феврале 2019 года он принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Китае. Спортсмен также рассчитывал выступить на чемпионате мира по шорт-треку 2020 года в Сеуле, но турнир не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Виктор Ан не выступал на чемпионате Европы в нынешнем сезоне, на следующих соревнованиях у него была травма, а он уже в таком возрасте, когда травмы заживают долго. Мы с ним общались по всем этим поводам, так что для меня это решение не стало сюрпризом, - отметил Григорьев. - Он шестикратный олимпийский чемпион, у нас таких в команде больше нет. Если бы был хотя бы еще один такой спортсмен в сборной, то можно было бы говорить, что Виктора можно кем-то заменить, а так - нет".

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

"Думаю, на его решении сказалась не только ситуация с коронавирусом [и отменой чемпионата мира в Сеуле], но и то, что неизвестно, что ждет Россию в плане допинговых санкций. Страна находится в неизвестности - отстранят на четыре года или на год, ничего не ясно, и как быть дальше человеку? Тренироваться год, два впустую, а в итоге его не допустят [на Олимпиаду], просто не пригласят, а человек уже в возрасте, у него свое здоровье, нужно вложить очень много сил, это очень сложно. В то время, когда у него есть такой статус многократного олимпийского чемпиона, чего ему ждать?" - сказал Григорьев.

Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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