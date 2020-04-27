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Зимние олимпийские виды спорта

Григорьев считает, что Виктор Ан продолжит тренерскую карьеру не в России

В понедельник самый титулованный шорт-трекист в истории завершил карьеру спортсмена

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан по завершении спортивной карьеры займется тренерской деятельностью, но не в России. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал старший тренер российской сборной по шорт-треку Владимир Григорьев.

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34-летний Виктор Ан в понедельник объявил о завершении спортивной карьеры.

"Думаю, что он продолжит свою тренерскую карьеру, но не в России. Сейчас Китай набирает лучших специалистов, а Виктор - один из лучших", - отметил Григорьев.

Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Теги
Ан, ВикторЗимние олимпийские виды спорта
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