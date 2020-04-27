Роналдиньо: и представить не мог, что когда-нибудь попаду в тюрьму

ТАСС, 27 апреля. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо признался, что он не мог и представить, что когда-нибудь окажется в тюрьме. Комментарий бразильца приводит " Газета.Ru " со ссылкой на портал Goal.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассису были задержаны в Асунсьоне (Парагвай) 4 марта после того, как прибыли в страну по поддельным паспортам. При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. 8 апреля после уплаты залога в размере $1,6 млн Роналдиньо вместе с братом был переведен из следственного изолятора под домашний арест в отеле.

"Мы были очень удивлены, узнав, что документы оказались фальшивыми, - сказал Роналдиньо. - С тех пор мы сотрудничаем с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела. С того момента и до сегодняшнего дня мы выполняли все, что от нас требовалось, я никогда не предполагал, что окажусь в такой ситуации. Всю свою жизнь я стремился достичь высочайшего профессионального уровня и радовать людей своим футболом".

Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн по курсу на момент наложения штрафа) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году. В составе "Барселоны" Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата Испании. Выступая за "Милан", он выиграл чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в 2005 году он удостоился награды "Золотой мяч".

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.