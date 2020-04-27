Велосипедисты Петербурга продолжают подготовку на треке "Локосфинкс", несмотря на пандемию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Двадцать четыре велосипедиста продолжают централизованно готовиться к соревнованиям на санкт-петербургском треке "Локосфинкс", несмотря на жесткий режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС тренер и генеральный директор "Локосфинкса" Александр Кузнецов.

"Да, мы продолжаем тренироваться, несмотря на коронавирус. Для всех циклических видов спорта и видов спорта на выносливость отсидеться на месяц означает разобраться на части, - сказал Кузнецов. - Мы не пропустили ни одной тренировки. Сейчас у нас готовятся к соревнованиям 22 парня и две девушки".

Тренер заметил, что эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге куда благополучнее, чем в Москве. "Тем более, что у нас закрытый комплекс, а вся группа находится в условиях жесткого режима самоизоляции. Ребята живут в одной гостинице при треке и все вместе тренируются. Вместе с врачом и тренерами это один коллектив, в город никто не выходит, а тренировочный процесс идет четко и регулярно", - отметил собеседник ТАСС.

"Велосипедный спорт - круглогодичный вид спорта. Задача спортсмена - постоянно поддерживать высокий уровень работоспособности. А перед главными соревнованиями (чемпионатами мира, Европы и Олимпийскими играми) наступает черед специальной подготовки, идет подводка под старт. У нас самое страшное для организма - это перепады в нагрузках", - отметил Кузнецов.

Тренер отметил, что занятия на велотренажерах не могут заменить полноценную тренировочную работу. "Шоссейнику в день необходимо тренироваться от пяти до семи часов, и тренажер может стать только дополнением к подготовке. Вы можете посидеть на тренажере от силы два часа, а потом этот монотонный труд никакой пользы не принесет, а только разрушит психику", - считает Кузнецов.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого режима самоизоляции сейчас находится только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители таких медалеемких видов спорта, как спортивная гимнастика, синхронное плавание, фехтование, плавание и прыжки в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа. Велокомплекс "Локосфинкс" является негосударственным спортсооружением и принадлежит Кузнецову.