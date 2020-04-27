Колосков раскритиковал решение о возможном расширении РПЛ до 18 клубов на один сезон

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил против возможного увеличения числа команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 на сезон-2020/21, если нынешний розыгрыш турнира не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.
В понедельник руководство РПЛ, РФС и представители клубов обсудили вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата. Было решено, что в случае недоигровки нынешнего чемпионата страны состав участников премьер-лиги следующего сезона будет расширен с 16 до 18 команд - добавятся два лучших по спортивным результатам клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После сезона-2020/21 РПЛ вернется к формату с 16 клубами.
"Если хотят, чтобы было 18 клубов, пусть столько и играет, - сказал Колосков. - Но какой в этом смысл, я, если честно, не понимаю. Особой логики тут не вижу - если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? Мне эта ситуация не совсем понятна".
"Не надо писать на один сезон, - отметил собеседник агентства. - Я всегда против того, чтобы какие-то временные решения принимались. Представьте, потом вылетят четыре команды, насколько это будет тяжело для тех, кто попадет в это число: начнется суета, письма и тому подобное. Такое решение оставляет дискуссионную проблему - одни будут говорить да, другие о том, что вылетает четверть всех команд".
По мнению Колоскова, при сценарии, в котором чемпионат России не будет доигран, останется поле для разночтений. "Моя позиция в том, чтобы все было логично. Никакой двусмысленности не должно оставаться. А то получается, что в этом сезоне всех удовлетворили, а потом команды, которые будут вылетать, начнут дискуссии, предоставление своих аргументов", - подчеркнул он.
Регламент обмена клубами между РПЛ и ФНЛ должен соблюдаться
Если сезон-2019/20 будет доигран, по его итогам РПЛ покинут два клуба, которые займут 15-е и 16-е места, из ФНЛ в премьер-лигу поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба лиги, которые будут должны соответствовать критериям лицензирования. Сейчас обмен между первым и вторым по силе дивизионами российского футбола осуществляется следующим образом - 15-я и 16-я команды РПЛ вылетают напрямую, их места занимают первая и вторая команды ФНЛ. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места в премьер-лиге, в стыковых матчах за право остаться в элите в двухматчевом противостоянии встречаются с третьей и четвертой командами ФНЛ.
"Что нам мешает провести переходные игры, если чемпионат будет завершен? Если чемпионат будет завершен, хоть и в непривычные сроки, регламент нужно выполнять до конца", - сказал Колосков.
Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.