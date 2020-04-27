{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Колосков раскритиковал решение о возможном расширении РПЛ до 18 клубов на один сезон

По мнению почетного президента Российского футбольного союза, такое решение оставляет дискуссионную проблему

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил против возможного увеличения числа команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 на сезон-2020/21, если нынешний розыгрыш турнира не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник руководство РПЛ, РФС и представители клубов обсудили вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата. Было решено, что в случае недоигровки нынешнего чемпионата страны состав участников премьер-лиги следующего сезона будет расширен с 16 до 18 команд - добавятся два лучших по спортивным результатам клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После сезона-2020/21 РПЛ вернется к формату с 16 клубами.

На эту тему

"Если хотят, чтобы было 18 клубов, пусть столько и играет, - сказал Колосков. - Но какой в этом смысл, я, если честно, не понимаю. Особой логики тут не вижу - если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? Мне эта ситуация не совсем понятна".

"Не надо писать на один сезон, - отметил собеседник агентства. - Я всегда против того, чтобы какие-то временные решения принимались. Представьте, потом вылетят четыре команды, насколько это будет тяжело для тех, кто попадет в это число: начнется суета, письма и тому подобное. Такое решение оставляет дискуссионную проблему - одни будут говорить да, другие о том, что вылетает четверть всех команд".

По мнению Колоскова, при сценарии, в котором чемпионат России не будет доигран, останется поле для разночтений. "Моя позиция в том, чтобы все было логично. Никакой двусмысленности не должно оставаться. А то получается, что в этом сезоне всех удовлетворили, а потом команды, которые будут вылетать, начнут дискуссии, предоставление своих аргументов", - подчеркнул он.

Регламент обмена клубами между РПЛ и ФНЛ должен соблюдаться

Если сезон-2019/20 будет доигран, по его итогам РПЛ покинут два клуба, которые займут 15-е и 16-е места, из ФНЛ в премьер-лигу поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба лиги, которые будут должны соответствовать критериям лицензирования. Сейчас обмен между первым и вторым по силе дивизионами российского футбола осуществляется следующим образом - 15-я и 16-я команды РПЛ вылетают напрямую, их места занимают первая и вторая команды ФНЛ. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места в премьер-лиге, в стыковых матчах за право остаться в элите в двухматчевом противостоянии встречаются с третьей и четвертой командами ФНЛ.

На эту тему

"Что нам мешает провести переходные игры, если чемпионат будет завершен? Если чемпионат будет завершен, хоть и в непривычные сроки, регламент нужно выполнять до конца", - сказал Колосков.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Более 2 тыс. спортсменов получат медицинские маски от Паралимпийского комитета России
Данную акцию ПКР проводит совместно с фондом поддержки паралимпийцев "Параспорт"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС