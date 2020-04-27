СМИ: российский хоккеист Артем Зуб подпишет контракт с "Оттавой" в начале мая

ТАСС, 27 апреля. Российский хоккеист Артем Зуб и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" достигли предварительной договоренности о подписании контракта. Об этом сообщает портал The Athletic .

По данным портала, соглашение между 24-летним защитником и канадским клубом будет подписано не позднее первой недели мая. Действующий контракт Зуба с санкт-петербургским СКА рассчитан до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Зуб провел 58 матчей за СКА, набрав 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач). Всего в лиге, в которой он выступает с сезона-2014/15, на счету россиянина 308 матчей и 65 очков (20+45). В составе сборной России Зуб стал олимпийским чемпионом и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный период из-за ситуации с коронавирусом. "Оттава" после 71 игры находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 62 очка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли.