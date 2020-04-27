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Влияние коронавируса на спорт

Более 2 тыс. спортсменов получат медицинские маски от Паралимпийского комитета России

Данную акцию ПКР проводит совместно с фондом поддержки паралимпийцев "Параспорт"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) совместно с фондом поддержки паралимпийцев "Параспорт" передадут медицинские маски членам сборных команд России по паралимпийским видам спорта. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Адресную помощь получат более 2 тыс. спортсменов, представляющих 28 видов спорта из более 35 субъектов России.

"Олег Бойко (основатель фонда "Параспорт" - прим. ТАСС) является давним другом Паралимпийского комитета России, нам очень приятно получить от него данную помощь, - сказал Рожков. - Медицинские маски - сегодня один из самых необходимых товаров, мы передадим их спортсменам - членам сборных команд по паралимпийским видам спорта. Хочу пожелать всем здоровья. Оставайтесь, пожалуйста, дома, чтобы как можно скорее преодолеть эту пандемию, вместе мы сильнее обстоятельств".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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