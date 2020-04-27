Семин считает верным решение о возможном расширении РПЛ на один сезон

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает верным возможное решение о расширении Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд на один сезон. Такое мнение он высказал ТАСС.

РПЛ будет расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, если нынешний не будет доигран

В понедельник на общем собрании клубов РПЛ было принято решение о том, что состав участников премьер-лиги будет расширен до 18 команд в случае досрочного завершения сезона. Таблицу первенства во втором дивизионе возглавляют "Ротор" и "Химки".

"Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится "Ротор", в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут "Химки", то там замечательный стадион", - сказал Семин.

Специалист выступает против досрочного завершения сезона. "Мне бы хотелось, чтобы люди пошли на футбол, но это все зависит не от нас", - сказал он.

Руководство премьер-лиги рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня. По информации ТАСС, следующее общее собрание клубов РПЛ состоится 30 апреля.