Дебютный турнир Bellator в России перенесен на 2021 год

ТАСС, 27 апреля. Дебютный турнир по смешанным единоборствам (ММА) под эгидой организации Bellator в России перенесен на 2021 год. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер на YouTube-канале MMA Junkie.

Изначально турнир планировалось организовать осенью 2020 года, а главным событием вечера должен был стать поединок с участием Федора Емельяненко.

"Мы хотели впервые привезти Bellator в Россию в этом году, чтобы все увидели, сколько великолепных бойцов там есть, там множество талантов, - сказал Кокер. - Но наш график из-за ситуации с коронавирусом сдвинулся на 4-5 месяцев. Мы постараемся организовать турнир в начале следующего года, возможно, это будет в мае. Нужно понимать, здоровье и безопасность для нас на первом месте, поэтому всем фанатам придется запастись терпением".

43-летний Емельяненко считается одним из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. Он был чемпионом организации Pride. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Сейчас россиянин выступает в Bellator, прошлый бой он провел 29 декабря 2019 года, в котором победил американца Куинтона Джексона.