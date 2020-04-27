{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Дебютный турнир Bellator в России перенесен на 2021 год

Изначально турнир планировалось организовать осенью 2020 года, а главным событием вечера должен был стать поединок с участием Федора Емельяненко

ТАСС, 27 апреля. Дебютный турнир по смешанным единоборствам (ММА) под эгидой организации Bellator в России перенесен на 2021 год. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер на YouTube-канале MMA Junkie.

На эту тему
Федор Емельяненко: семья хочет, чтобы я закончил выступать

Изначально турнир планировалось организовать осенью 2020 года, а главным событием вечера должен был стать поединок с участием Федора Емельяненко.

"Мы хотели впервые привезти Bellator в Россию в этом году, чтобы все увидели, сколько великолепных бойцов там есть, там множество талантов, - сказал Кокер. - Но наш график из-за ситуации с коронавирусом сдвинулся на 4-5 месяцев. Мы постараемся организовать турнир в начале следующего года, возможно, это будет в мае. Нужно понимать, здоровье и безопасность для нас на первом месте, поэтому всем фанатам придется запастись терпением".

43-летний Емельяненко считается одним из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. Он был чемпионом организации Pride. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Сейчас россиянин выступает в Bellator, прошлый бой он провел 29 декабря 2019 года, в котором победил американца Куинтона Джексона.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Автогонки
Audi покинет гоночную серию DTM после сезона 2020 года
Компания сосредоточится на развитии команды в "Формуле-Е"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС