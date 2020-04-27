Лонг-трек. Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан в понедельник объявил о завершении спортивной карьеры после 18 лет в шорт-треке. В открытом письме, опубликованном Союзом конькобежцев России, 34-летний атлет признается - он пока не осознал, что это окончательный ухода из спорта.

"Этот сезон был ключевым, чтобы определиться окончательно, будет Ан выступать или нет. Чемпионат мира по шорт-треку в этом сезоне должен был пройти в Сеуле, и он попадал туда в составе эстафеты. Но в связи с пандемией чемпионат мира был отменен, форму поддерживать тяжело, это ожидаемое решение, учитывая возраст спортсмена", - сказал Кравцов.

"Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем, тем не менее я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон, - написал Ан в открытом письме. - Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно".

Из-за травмы Ан пропустил январский чемпионат Европы, но тренерский штаб сборной не раз отмечал, что спортсмен восстанавливается и готов вернуться к соревновательной деятельности как только позволит здоровье. Главной целью этого сезона стал чемпионат мира, проведение которого было запланировано в Сеуле на 13-15 марта. Но свои коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции - соревнования сначала перенесли на неопределенный срок, а потом и вовсе отменили. В момент объявления о переносе турнира Ан находился в Южной Корее, где продолжал тренироваться и поддерживать форму.

Осенью 2018 года легендарный шорт-трекист уже говорил о том, что завершает спортивную карьеру, зимой того года Международный олимпийский комитет (МОК) отказал Ану и еще ряду российских спортсменов в допуске к Олимпиаде, которая проходила на исторической родине Ана - в Южной Корее. Но, видимо, спортсмену хотелось поставить красивую финальную точку, и уже в феврале 2019 года он возобновил тренировки с российской сборной. Первым стартом для Ана стал международный Кубок Союза конькобежцев России в Коломне, где Виктор одержал победу на дистанции 1000 м. За этим успехом последовали медали этапов Кубка мира, подтверждающие слова шорт-трекиста о том, что он намерен усердно тренироваться и выступить на Олимпийских играх в Китае в 2022 году.

Старший тренер сборной России Владимир Григорьев отметил, что общался с Виктором Аном и был в курсе его намерений. "Виктор уже в таком возрасте, когда травмы заживают долго. Мы с ним общались, так что для меня это решение не стало сюрпризом, - отметил Григорьев. - Он шестикратный олимпийский чемпион, у нас таких в команде больше нет, если бы был хотя бы еще один такой спортсмен в сборной, то можно было бы говорить, что Виктора можно кем-то заменить, а так - нет".

В письме Ан называет здоровье главной причиной завершения карьеры, но по словам Григорьева, на решение шорт-трекиста могли повлиять как разочарование после отмены чемпионата мира, так и неясные олимпийские перспективы российских спортсменов. В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, позднее дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом.

"Думаю, на его решении сказалась не только ситуация с коронавирусом, но и то, что неизвестно, что ждет Россию в плане допинговых санкций. Страна находится в неизвестности. Отстранят на четыре года или на год? Ничего не ясно. И как быть дальше человеку? Тренироваться год, два впустую, а в итоге его не допустят, а человек уже в возрасте, у него свое здоровье, нужно вложить очень много сил, это очень сложно. В то время, когда у него есть статус многократного олимпийского чемпиона, чего ему ждать?" - считает Григорьев.

Планы на будущее

Ан является настоящим символом шорт-трека, было бы странно, если бы он полностью отказался от своего призвания после завершения профессиональной карьеры. Спортсмен отмечает, что он будет делать все возможное для развития этого вида спорта. Титулованного спортсмена приглашали присоединиться к тренерскому штабу российской сборной еще два года назад, но тогда он ответил отказом и по семейным обстоятельствам вернулся в Южную Корею.

"Думаю, что он продолжит свою тренерскую карьеру, но не в России. Сейчас Китай набирает лучших специалистов, а Виктор - один из лучших", - сказал ТАСС Григорьев.

В свои 34 года Ан является трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи. После конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи и смены гражданства в 2011 году Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы в составе российской сборной. По признанию Ана, часть его души навсегда останется в России.

"Спасибо президенту Союза конькобежцев России за доверие и предоставленные возможности, спасибо сотрудникам команды и моим друзьям - спортсменам сборной России за помощь во всем в течение многих лет совместных тренировок. Спасибо российским болельщикам за постоянную поддержку, и спасибо моей семье, которая все это время была рядом со мной. Сейчас из-за коронавируса весь мир находится в сложной ситуации, но я верю, что вместе мы сможем справиться с ней. Спасибо за все, надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях", - такими словами завершается прощальное письмо легенды шорт-трека.