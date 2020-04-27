Внеплановое расширение. РПЛ и клубы обсудили варианты возобновления сезона

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обозначило варианты возобновления текущего сезона. Матчи могут начаться 21 или 28 июня, а в случае невозможности доигровки чемпионата страны состав участников Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне будет расширен с 16 до 18 команд. Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

Премьер-лига на собрании предложила клубам два варианта календаря с разными датами начала 23-го тура, основываясь на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доиграть национальные первенства до 2 августа. Рекомендация основана на том, что 3 августа ассоциации должны передать в УЕФА список участников еврокубков сезона-2020/21. Первый вариант предусматривает возобновление чемпионата 21 июня: первые два тура пройдут в недельном цикле для уменьшения нагрузки на футболистов. После этого пять туров будут организованы с матчами в середине недели, а последний тур вновь будет проведен в недельном цикле. Второй вариант календаря предусматривает начало игр 28 июня с недельным циклом в начале и проведением остальных семи туров с матчами в середине недели. Отмечается, что оба варианта были разработаны с учетом возможной доигровки Олимп - Кубка России, решение по которому будет принимать РФС как непосредственный организатор соревнований. Семин поддержал идею проведения чемпионата с 18 командами РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и Олимп - Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Если сезон будет доигран, то премьер-лигу покинут клубы, занявшие последние два места. На смену им придут две лучшие по спортивным показателям команды из ФНЛ. Стыковых матчей, которые обычно проводятся между командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ и третье и четвертое - в ФНЛ, не будет из-за ограничения по срокам.

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На данный момент в РПЛ последние два места занимают самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат", а первые две строчки в таблице ФНЛ - волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки". При этом клубы ФНЛ при переходе в РПЛ должны будут соответствовать критериям лицензирования. Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, но по окончании сезона-2020/21 лига вернется к формату с 16 клубами. При таком раскладе розыгрыш Кубка России в следующем сезоне проведен не будет ввиду плотного календаря матчей. В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны на постоянной основе. В конце февраля глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что по этому вопросу создана рабочая группа, однако с тех пор никакой новой информации по этой теме не поступало. Решение о возможном проведении чемпионата с 18 командами поддержал, в частности, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. "Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится "Ротор", в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут "Химки", то там замечательный стадион", - сказал Семин ТАСС. ФНЛ будет сложно провести оставшиеся матчи сезона. В отличие от премьер-лиги, во втором по силе дивизионе российского футбола осталось сыграть 11 туров. "Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно", - сказал ТАСС президент лиги Игорь Ефремов, добавив, что возобновление первенства в те же сроки, что и РПЛ, противоречит здравому смыслу. Следующее собрание состоится 30 апреля