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Бокс

Умер тренер бывшего чемпиона мира по боксу Проводникова Березин

Специалисту было 77 лет

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Станислав Березин, являвшийся тренером бывшего чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова, умер в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

Березин тренировал Проводникова в течение его любительской карьеры. Спортсмен занимался под руководством специалиста с 2001 года и до момента перехода в профессиональный бокс. Благодаря совместной работе Проводников смог получить звание мастера спорта России.

"Он уже был в приличном возрасте, да и жизнь у него довольно бурная. Ребят очень много воспитал. Тренерская работа тяжелая, каждый пропущенный удар учеником - пропущенный удар в сердце для тренера", - сказал Проводников.

"Станислав Матвеевич - это глыба, настоящий мужик. Ушла не только целая эпоха бокса Березовского района, но и всей страны. Я познакомился с ним в 1994 году, когда первый раз поехал в Игрим, мы ездили на разные соревнования, каждое лето посещали сборы. Я тренировался под его руководством с 2001 года и до того момента, когда подписал контракт и перешел в профессионалы", - добавил боксер.

Березин имел звание заслуженного тренера России. Также его учеником был бывший чемпион мира среди профессионалов Евгений Градович. Березин являлся почетным гражданином Нижневартовского района.

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