Синдзо Абэ заявил, что не обещал МОК нести дополнительные расходы из-за переноса ОИ

"Я не давал обещаний, что Япония будет нести [дополнительные расходы]. Это не соответствует действительности", - сказал глава правительства. Он в очередной раз подчеркнул, что Япония будет прилагать все усилия, чтобы Игры в следующем году прошли под эгидой победы человечества над коронавирусом.

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он не давал обещаний Международному олимпийскому комитету (МОК) по поводу того, что японская сторона будет нести дополнительные расходы из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом политик сказал во вторник, выступая в парламенте.

20 апреля на сайте МОК появился материал, касающийся отсрочки Олимпиады. В нем было указано, что "премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился с тем, что Япония продолжит покрывать расходы, которые она бы понесла в соответствии с условиями соглашения на 2020 год". В тот же день МОК удалил эту часть текста и переписал информационное сообщение.

Комментируя сообщение МОК, губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заявила журналистам, что правительство Японии, власти столицы и организационный комитет Игр продолжат тщательно изучать вопрос, касающийся покрытия расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады. Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать.