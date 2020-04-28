{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Умерла двукратный призер Олимпиады по гандболу Марина Базанова

В составе сборной СССР спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира
Марина Базанова, 1989 год ТАСС
Описание
Марина Базанова, 1989 год
© ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова скончалась в возрасте 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В составе сборной СССР Базанова стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990) и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр - 1988. Вместе с Объединенной командой она выиграла бронзу Олимпиады-1992.

Наибольшую часть карьеры Базанова провела в киевском "Спартаке", в составе которого стала многократной чемпионкой СССР и победителем Кубка европейских чемпионов. Из "Спартака" перешла в немецкий "Валле Бремен", где была играющим тренером. После завершения карьеры работала реабилитологом в Бремене.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Глава оргкомитета ОИ заявил, что Игры отменят, если к 2021 году не победят коронавирус
По словам председателя оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, сейчас идет борьба с невидимым врагом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС