Умерла двукратный призер Олимпиады по гандболу Марина Базанова

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова скончалась в возрасте 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В составе сборной СССР Базанова стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990) и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр - 1988. Вместе с Объединенной командой она выиграла бронзу Олимпиады-1992.

Наибольшую часть карьеры Базанова провела в киевском "Спартаке", в составе которого стала многократной чемпионкой СССР и победителем Кубка европейских чемпионов. Из "Спартака" перешла в немецкий "Валле Бремен", где была играющим тренером. После завершения карьеры работала реабилитологом в Бремене.