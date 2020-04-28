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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Проводников может провести бой в конце 2020 года

Последний раз спортсмен выходил на ринг в 2016 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Руслан Проводников может провести бой в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

"Предложение [возобновить карьеру] поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально", - сказал Корнилов.

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.

В настоящий момент 36-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

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Бокс
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