Бывший чемпион мира по боксу Проводников может провести бой в конце 2020 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Руслан Проводников может провести бой в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

"Предложение [возобновить карьеру] поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально", - сказал Корнилов.

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.

В настоящий момент 36-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.