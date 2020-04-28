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ММА

Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может встретиться с Сен-Пьером

Осенью у россиянина запланирован бой с победителем поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 28 апреля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов перед возможным реваншем с ирландцем Конором Макгрегором может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом заявил менеджер россиянина Али Абдельазиз порталу MMAjunkie.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде. В этом году глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что организация заинтересована в проведении реванша.

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"Макгрегор идет четвертым в рейтинге, так что ему вероятно придется подождать еще год для получения шанса на титульный бой, - отметил агент 31-летнего россиянина. - Я предполагаю, что Хабиб прежде проведет бой с Жоржем Сен-Пьером, а уж затем встретится с Макгрегором. Я действительно считаю это возможным. Но посмотрим, что случится".

Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Осенью у Нурмагомедова запланирован бой с победителем поединка между американцами Тони Фергюсоном (2-й номер в рейтинге) и Джастином Гейджи (3).

31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В активе 38-летнего Сен-Пьера 28 боев, в которых он одержал 26 побед (14 - досрочно) и потерпел два поражения. Он завоевывал пояса организации в полусреднем и среднем весах. В феврале 2019 года он объявлял о завершении карьеры. Ранее Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре 2019 года, канадец согласился, но, по его словам, руководство UFC отказалось санкционировать этот поединок.

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