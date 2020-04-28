Мамиашвили: борцы должны поддерживать друг друга и жить надеждой на выступление на ОИ

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в интервью еженедельнику "Никкан спорт" заявил, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса.

Глава оргкомитета ОИ заявил, что Игры отменят, если к 2021 году не победят коронавирус

"Борцы не имеют права опускать руки и отчаиваться. Сейчас нужно друг друга поддержать и жить надеждой на то, что мы еще сумеем проявить себя на олимпийском ковре, прославляя тем самым свою великую страну, своих родителей, своих тренеров", - сказал Мамиашвили.

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

"Пока плюс-минус, но надежда остается, стимул работать и спортсменам, и тренерам. Надеемся, что за этот год человечество сможет справиться с этой бедой, в любом случае, ждем заявления МОК", - отметил Мамиашвили.