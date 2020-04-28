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Влияние коронавируса на спорт

Аминов отправил Матыцину отчет о тренировках пятиборцев Южной Кореи в условиях пандемии

По словам главы Федерации современного пятиборья России, члены сборной страны сейчас теряют квалификацию
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов отправил министру спорта РФ Олегу Матыцину отчет о том, как в условиях строгого карантина, вызванного пандемией коронавируса, тренируется у себя на военной базе сборная Южной Кореи по современному пятиборью. Об этом Аминов сообщил ТАСС.

"Я министру спорта отправил имеющийся у меня подробный отчет о том, как в условиях жесткого карантина тренируются у себя на военной базе пятиборцы Южной Кореи. Этот материал я предоставил с той целью, чтобы мы могли использовать опыт наших южнокорейских коллег у себя в России. Также, как я знаю, собираются возобновить тренировки польские пятиборцы, и я подготовил справку о том, какие ограничения Минспорт и Минздрав Польши планируют вводить при этом", - сказал Аминов.

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"Как вы знаете, пятиборье объединяет в себя фехтование, плавание, конный спорт, стрельбу и легкую атлетику. Поэтому польский опыт можно каким-то образом использовать у нас во многих видах спорта", - добавил собеседник ТАСС.

Члены сборной России по современному пятиборью в конце марта из-за пандемии и соответствующего распоряжения Минспорта РФ вынуждены были покинуть базу в Новогорске и разъехаться по домам.

"Российские пятиборцы сейчас теряют квалификацию. А с учетом того, что в ряде других стран спортсмены возобновили полноценные тренировки, то наши атлеты не имеют права потерять форму", - заключил Аминов.

24 апреля Матыцин заявил о том, что Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта отметил, что 29 апреля он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят. Министерство спорта РФ, по словам его руководителя, намерено применить индивидуальный подход к каждой спортивной федерации с учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Матыцин отметил, что его ведомство начнет активные действия сразу после того, как начнется отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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Влияние коронавируса на спорт
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