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Футбол в России

"Урал" согласился со всеми вариантами возобновления РПЛ

В случае разрешения властей чемпионат может начаться 21 или 28 июня
Президент "Урала" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент "Урала" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Урал" согласен на все варианты возобновления чемпионата России. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В понедельник Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала варианты возобновления сезона. В случае разрешения властей чемпионат может начаться 21 или 28 июня. Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта, все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

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"Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится", - сказал Иванов.

В том случае, если чемпионат нельзя будет продолжить, в сезоне-2020/21 в РПЛ сыграют 18 команд благодаря переходу из ФНЛ лидеров первенства "Ротора" и "Химок". "Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить", - подчеркнул президент "Урала".

Премьер-лига вместе с Российским футбольным союзом (РФС) следит за решениями правительства и прорабатывает варианты возвращения сотрудников и игроков клубов из-за рубежа в случае решения о возобновлении соревнований. "Границы пока закрыты, что мы можем сделать? И РФС, и РПЛ ведут переговоры, поэтому как решится, так и решится", - отметил Иванов.

В чемпионате России осталось сыграть восемь туров из 30 запланированных.

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