РУСАДА будет готово возобновить допинг-тестирование после майских праздников

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время проводит большую предварительную работу для того, чтобы к 11 мая быть готовым к возобновлению допинг-тестирования в ряде российских регионов. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"РУСАДА, изначально понимая, что первая треть мая, скорее всего, окажется опять нерабочей, все равно готовится к тому, чтобы возобновить тестирование, - заметила Пахноцкая. - Сейчас мы находимся в процессе покупки для инспекторов допинг-контроля специальных защитных костюмов. Также мы изучаем, в каком российском регионе какая эпидемиологическая обстановка и где какие ограничения введены".

"Есть регионы, где, в отличие от Москвы и Подмосковья, нет практически никаких ограничений. А ведь наши инспекторы допинг-контроля живут не только в Москве, но и в других городах страны. Поэтому в благополучных регионах наши сотрудники могут возобновить тестирование с соблюдением всех указов и требований", - продолжила собеседница ТАСС.

Пахноцкая также сообщила, что в настоящее время РУСАДА составляет специальные списки, в каких регионах сейчас постоянно находятся спортсмены. "Нас прежде всего интересуют претенденты на участие в Олимпийских играх и других крупнейших спортивных мероприятиях, - отметила собеседница ТАСС. - До 1 мая мы эту всю информацию соберем, к этому времени наш административно-хозяйственный отдел должен подтвердить покупку специальных костюмов и защитных экранов для инспекторов".

"После всего этого мы должны определиться с тем, каких инспекторов допинг-контроля будем задействовать. И те, кто будет выбран нами, сразу сдадут тесты на коронавирус. И в случае, если тест ничего не выявит, то с десятых чисел мая мы можем возобновить тестирование в некоторых регионах", - заключила Пахноцкая.