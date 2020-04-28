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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: власти Франции не разрешат возобновить чемпионат страны по футболу раньше августа

С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим самоизоляции

ТАСС, 28 апреля. Власти Франции с большой долей вероятности запретят проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение граждан по улицам.

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Во вторник с заявлением должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп. По информации источника, глава правительства не позволит возобновить футбольную деятельность в стране 11 мая.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса по итогам 28 туров. В Лиге чемпионов Францию представляют вышедший в четвертьфинал ПСЖ, а также "Лион", который обыграл в первом матче 1/8 финала итальянский "Ювентус" (1:0). В Лиге Европы представителей Франции не осталось.

Ранее сообщалось, что Германская футбольная лига (DFL) готова возобновить матчи чемпионата страны в первой декаде мая, но только без зрителей и если разрешат власти, и что футболисты итальянских клубов с 4 мая получат право тренироваться по индивидуальной программе на спортивных базах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, во Франции, включая все территории, зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 23 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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