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Влияние коронавируса на спорт

World Athletics создала фонд поддержки спортсменов в период пандемии

Размер фонда составляет $500 тыс.
Описание
© AP Photo/Lionel Cironneau

ТАСС, 28 апреля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) учредила международный фонд для поддержки профессиональных спортсменов, испытывающих финансовые трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Размер фонда составляет $500 тыс. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что фонд будет использоваться для помощи спортсменам, которые потеряли большую часть доходов в последние месяцы из-за приостановки международных соревнований. Отмечается, что ресурсы для фонда на 2020 и 2021 год выделил князь Монако Альбер II, который стал его почетным председателем. Финансовая помощь спортсменам будет выделена после рассмотрения соответствующих заявок экспертной межрегиональной группой под председательством Коу.

"Я нахожусь в постоянном контакте со спортсменами по всему миру, и я знаю, что многие испытывают финансовые трудности из-за остановки большинства международных спортивных соревнований в последние два месяца, - сказал Коу. - Для профессиональных спортсменов призовые деньги являются частью доходов, и мы учитываем, что пандемия серьезно влияет на наш соревновательный сезон. Мы надеемся, что сможем провести хоть какое-то соревнование позднее в этом году, но в то же время мы постараемся, используя этот фонд и дополнительные средства, чтобы помочь как можно большему числу спортсменов".

Альбер II рассказал, что более 35 лет назад он вместе с бывшим президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Примо Небиоло создал Международный фонд легкой атлетики, чтобы поощрять и развивать этот вид спорта и оказывать финансовую помощь национальным федерациям и спортсменам. "Я рад, что мы можем направить свои ресурсы на эту инициативу, чтобы мы могли изменить жизнь спортсменов, которые в настоящее время испытывают финансовые сложности, - сказал князь Монако. - Мы надеемся, что это поможет тем спортсменам, которые готовятся к международным соревнованиям, включая Олимпийские игры в следующем году, и избавит их от стресса в это непростое время".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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