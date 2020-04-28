Назначение экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА пройдет после оценки пандемии в РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) назначит своих экспертов в комиссию по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после того, как будет располагать информацией о влиянии пандемии коронавируса на транспортное сообщение внутри России. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

21 апреля Всероссийская федерация легкой атлетики направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций информацию о составе комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Комиссия будет окончательно сформирована после того, как международная федерация назначит в нее своих независимых экспертов.

"Мы можем подтвердить, что World Athletics получила письмо от комиссии по восстановлению ВФЛА. Нам нужно больше узнать о том, как пандемия влияет на поездки внутри России, прежде чем мы сможем назначить наших экспертов в комиссию", - сказала Джеффри.