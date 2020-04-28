Назначение экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА пройдет после оценки пандемии в РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) назначит своих экспертов в комиссию по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после того, как будет располагать информацией о влиянии пандемии коронавируса на транспортное сообщение внутри России. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.
21 апреля Всероссийская федерация легкой атлетики направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций информацию о составе комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Комиссия будет окончательно сформирована после того, как международная федерация назначит в нее своих независимых экспертов.
"Мы можем подтвердить, что World Athletics получила письмо от комиссии по восстановлению ВФЛА. Нам нужно больше узнать о том, как пандемия влияет на поездки внутри России, прежде чем мы сможем назначить наших экспертов в комиссию", - сказала Джеффри.
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Как ранее сообщал ТАСС, в состав комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, которую возглавил президент ВФЛА Евгений Юрченко, вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и комиссии спортсменов ВФЛА.
Министерство спорта в комиссии будет представлять заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. Также в комиссии состоят советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, руководитель главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин, заведующий сектором ОКР по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, глава комиссии спортсменов ВФЛА, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бегуньи Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.
12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, ОКР и Министерства спорта РФ.