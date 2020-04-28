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Мировой футбол

Логотип ФК ЦСКА вошел в число претендентов на звание лучшей эмблемы по версии газеты Marca

Всего в список вошли эмблемы 50 команд

ТАСС, 28 апреля. Логотип российского футбольного клуба ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии испанской газеты Marca. Голосование проводится на сайте издания.

Всего в список вошли эмблемы 50 команд, среди которых испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Валенсия", нидерландский "Аякс", английские "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", германские "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), итальянские "Рома", "Наполи", "Интер", "Милан". Из Восточной Европы, помимо ЦСКА, в голосовании представлена эмблема сербской "Црвены Звезды".

Лучшая эмблема из представленных будет выбрана путем открытого голосования. О сроках проведения голосования не сообщается.

Голосование испанской газеты на лучшую эмблему проводится во второй раз. В первом голосовании победу одержал бразильский "Палмейрас".

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