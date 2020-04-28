Логотип ФК ЦСКА вошел в число претендентов на звание лучшей эмблемы по версии газеты Marca

ТАСС, 28 апреля. Логотип российского футбольного клуба ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии испанской газеты Marca. Голосование проводится на сайте издания.

Всего в список вошли эмблемы 50 команд, среди которых испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Валенсия", нидерландский "Аякс", английские "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", германские "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), итальянские "Рома", "Наполи", "Интер", "Милан". Из Восточной Европы, помимо ЦСКА, в голосовании представлена эмблема сербской "Црвены Звезды".

Лучшая эмблема из представленных будет выбрана путем открытого голосования. О сроках проведения голосования не сообщается.

Голосование испанской газеты на лучшую эмблему проводится во второй раз. В первом голосовании победу одержал бразильский "Палмейрас".