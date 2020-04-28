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Мировой футбол

Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO

Система ELO при определении лучших учитывает количество забитых футболистом голов и отданных результативных передач
Лионель Месси AP/Eric Alonso
Описание
Лионель Месси
© AP/Eric Alonso

ТАСС, 28 апреля. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов 21-го века по данным системы рейтингов ELO. Об этом сообщает портал Besoccer.

Система ELO при определении лучших учитывает количество забитых футболистом голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга не учитывались вратари.

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Первое место в рейтинге занял Месси, набравший 100 из 100 баллов. Второе место занял португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду (100). Месси опередил в списке португальца по статистическим показателям. Третьим стал французский форвард Тьерри Анри, завершивший карьеру в 2014 году.

В десятку лучших также вошли уругваец Луис Суарес (97 баллов, "Барселона"), швед Златан Ибрагимович (97, "Милан"), англичанин Гарри Кейн (97, "Тоттенхэм"), египтянин Мохаммед Салах (97, "Ливерпуль"), бразилец Неймар (96, ПСЖ), поляк Роберт Левандовский (96, "Бавария") и колумбиец Радамель Фалькао (96, "Галатасарай").

Система ELO изначально использовалась в шахматах для определения относительной силы игроков, при ее помощи рассчитывается официальный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE).

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