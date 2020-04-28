СКА не стал продлевать контракты с пятью хоккеистами, в их числе Зуб и Лехтеря

ТАСС, 28 апреля. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА не стал продлевать контракты с пятью игроками команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В связи с истечением контрактов команду покинут Артем Зуб, Андрей Зубарев, Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.

Ранее сообщалось, что Зуб и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" достигли предварительной договоренности о подписании контракта. 7 апреля стало известно, что Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ "Торонто" сроком на один год.

Зуб выступал за СКА с сезона-2016/17. Всего он провел в составе команды 212 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 48 очков (16 голов + 32 результативные передачи). Вместе с клубом он становился обладателем Кубка Гагарина. Также на счету 24-летнего защитника победа на Олимпийских играх 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов мира.