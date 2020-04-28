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КХЛ

СКА не стал продлевать контракты с пятью хоккеистами, в их числе Зуб и Лехтеря

Ранее сообщалось, что Зуб и клуб НХЛ "Оттава" достигли предварительной договоренности о подписании контракта

ТАСС, 28 апреля. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА не стал продлевать контракты с пятью игроками команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В связи с истечением контрактов команду покинут Артем Зуб, Андрей Зубарев, Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.

Ранее сообщалось, что Зуб и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" достигли предварительной договоренности о подписании контракта. 7 апреля стало известно, что Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ "Торонто" сроком на один год.

Зуб выступал за СКА с сезона-2016/17. Всего он провел в составе команды 212 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 48 очков (16 голов + 32 результативные передачи). Вместе с клубом он становился обладателем Кубка Гагарина. Также на счету 24-летнего защитника победа на Олимпийских играх 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов мира.

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Барабанов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, всего он провел за клуб 330 матчей и набрал 160 (73+78) очков, на его счету победа на Играх в Пхёнчхане и две бронзовые медали мировых первенств. Коскиранта выступал за СКА с сезона-2015/16, стал обладателем Кубка Гагарина, всего он провел 311 игр в составе петербургской команды, набрав 114 (67+47) очков. В составе финской сборной он становился серебряным призером чемпионата мира.

Зубарев является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и победителем Олимпийских игр, на его счету 215 матчей в форме петербургского клуба за пять сезонов и 28 (3+25) очков. Лехтеря провел в СКА один сезон, приняв участие в 51 матче, в которых отметился 30 (15+15) очками. В составе сборной Финляндии Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и серебряным призером чемпионата мир.

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