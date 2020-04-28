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КХЛ

Клуб КХЛ "Витязь" продлил контракт с главным тренером Кравецом

Новое соглашение с Михаилом Кравецом рассчитано до 30 апреля 2021 года
Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравецом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

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Кравец возглавляет "Витязь" с мая 2019 года. Клуб стал одной из сенсаций начала прошедшего регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ. По ходу сезона "Витязь" обменял в СКА центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также лучшего бомбардира команды на тот момент Миро Аалтонена. В итоге "Витязь" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил СКА со счетом 0-4.

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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