Клуб КХЛ "Витязь" продлил контракт с главным тренером Кравецом

ТАСС, 28 апреля. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравецом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Кравец возглавляет "Витязь" с мая 2019 года. Клуб стал одной из сенсаций начала прошедшего регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ. По ходу сезона "Витязь" обменял в СКА центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также лучшего бомбардира команды на тот момент Миро Аалтонена. В итоге "Витязь" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил СКА со счетом 0-4.
Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.