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Перенос Олимпиады в Японии

Кремлев: Олимпиада остается главной целью российских спортсменов

Во вторник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявил, что Игры придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российским спортсменам важно принять участие в Олимпийских играх в Токио, несмотря на их перенос. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Во вторник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в интервью еженедельнику "Никкан спорт" заявил, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса.

"Конечно, мы за то, чтобы Олимпиада все-таки прошла. Пусть даже спустя год, - сказал Кремлев. - Для наших спортсменов она остается главной целью. Поэтому будем надеяться, что она состоится".

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
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