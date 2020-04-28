Прядкин: большинство клубов РПЛ выступили за возобновление сезона 21 июня

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. В понедельник прошло общее собрание РПЛ, на котором были обнародованы два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.

"Большинство клубов поддержало возобновление сезона 21 июня", - сказал Прядкин.

"Если посмотреть вариант с возобновлением 28 июня, то это достаточно жесткий календарь с точки зрения игр, матчи через два дня на третий после достаточно долгой паузы. Руководители клубов еще будут обсуждать эту тему с тренерами, но я думаю, что вариант с 21 июня можно считать основным", - добавил глава РПЛ.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

При варианте возобновления сезона 21 июня первые два тура пройдут в недельном цикле для уменьшения нагрузки на футболистов. После этого пять туров будут организованы с матчами в середине недели, а последний тур вновь будет проведен в недельном цикле. Второй вариант календаря предусматривает начало игр 28 июня с недельным циклом в начале и проведением остальных семи туров с матчами в середине недели.