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Влияние коронавируса на спорт

Прядкин: большинство клубов РПЛ выступили за возобновление сезона 21 июня

Ранее руководство лиги предложило две даты возобновления чемпионата страны
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Большинство клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало вариант, при котором сезон возобновится 21 июня. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. В понедельник прошло общее собрание РПЛ, на котором были обнародованы два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.

"Большинство клубов поддержало возобновление сезона 21 июня", - сказал Прядкин.

"Если посмотреть вариант с возобновлением 28 июня, то это достаточно жесткий календарь с точки зрения игр, матчи через два дня на третий после достаточно долгой паузы. Руководители клубов еще будут обсуждать эту тему с тренерами, но я думаю, что вариант с 21 июня можно считать основным", - добавил глава РПЛ.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

При варианте возобновления сезона 21 июня первые два тура пройдут в недельном цикле для уменьшения нагрузки на футболистов. После этого пять туров будут организованы с матчами в середине недели, а последний тур вновь будет проведен в недельном цикле. Второй вариант календаря предусматривает начало игр 28 июня с недельным циклом в начале и проведением остальных семи туров с матчами в середине недели.

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