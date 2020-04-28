Премьер-министр Франции объявил о досрочном завершении чемпионата страны по футболу

ТАСС, 28 апреля. Национальное первенство Франции по футболу будет досрочно завершено в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, комментарий которого приводит журнал France Football .

"Спортивные мероприятия, в которых участвуют более 5000 человек, не смогут начаться до сентября", - сказал Филипп, отметив, что футбольные турниры сезона-2019/20 не могут быть возобновлены.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 2 августа.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. В Лиге чемпионов Францию представляют вышедший в четвертьфинал ПСЖ, а также "Лион", который обыграл в первом матче 1/8 финала итальянский "Ювентус" (1:0). В Лиге Европы представителей Франции не осталось.

Во Франции зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом (четвертый показатель в мире). Умерли свыше 23 тыс. человек.