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Влияние коронавируса на спорт

Премьер-министр Франции объявил о досрочном завершении чемпионата страны по футболу

Все спортивные соревнования во Франции не возобновятся до сентября
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп EPA-EFE/Niviere David
Описание
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© EPA-EFE/Niviere David

ТАСС, 28 апреля. Национальное первенство Франции по футболу будет досрочно завершено в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, комментарий которого приводит журнал France Football.

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"Спортивные мероприятия, в которых участвуют более 5000 человек, не смогут начаться до сентября", - сказал Филипп, отметив, что футбольные турниры сезона-2019/20 не могут быть возобновлены.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 2 августа.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. В Лиге чемпионов Францию представляют вышедший в четвертьфинал ПСЖ, а также "Лион", который обыграл в первом матче 1/8 финала итальянский "Ювентус" (1:0). В Лиге Европы представителей Франции не осталось.

Во Франции зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом (четвертый показатель в мире). Умерли свыше 23 тыс. человек.

Теги
ФранцияВлияние коронавируса на спорт
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