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Бокс

Менеджер Проводникова считает, что боксеру не стоит возвращаться на ринг

Вадим Корнилов посоветовал ему сосредоточиться на депутатской деятельности

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывшему чемпиону мира по боксу Руслану Проводникову не нужно возобновлять карьеру, несмотря на имеющееся предложение. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Проводникову поступило предложение провести бой в конце 2020 года.

"Я считаю, что Руслану не стоит возвращаться, - сказал Корнилов. - Он делает немало значимых дел для страны, работая в политической сфере, и у него есть огромный потенциал и перспективы для развития в этой сфере. Конечно, окончательное решение будет принимать Руслан".

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.

В настоящий момент 36-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Теги
Ханты-Мансийский автономный округБокс
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