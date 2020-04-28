РФС и РПЛ отправили в Минспорт обращение по вопросу возвращения в клубы иностранцев

На данный момент въезд иностранцев на территорию РФ ограничен до 1 мая. РФС и РПЛ прорабатывают варианты возвращения сотрудников и игроков клубов, которые выехали за пределы страны. Любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

ТАСС, 28 апреля. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) подготовили и отправили в Министерство спорта РФ обращение с просьбой помочь в возвращении покинувших страну иностранных сотрудников и игроков клубов. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Совместно с Александром Александровичем Алаевым (генеральный секретарь РФС - прим. ТАСС) мы провели переговоры с первым заместителем министра спорта Азатом Рифгатовичем Кадыровым и с аппаратом вице-премьера РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы подготовили соответствующее обращение, которое направлено в Минспорт, - сказал Прядкин. - На основании этого обращения будут даны поручения профильным министерствам, которые подготовят свои заключения. Но мы ждем реакции властей".

По словам Прядкина, РПЛ обратилась за помощью к президенту РФС Александру Дюкову по вопросу возвращения иностранцев. "На данный момент он проводит активные переговоры, и я думаю, что этот вопрос мы решим. "Наибольшее количество игроков сейчас находятся в Сербии и Хорватии - по восемь человек, в Германии - семь", - отметил Прядкин.

"Футболистам надо минимум три недели, чтобы набрать нужные кондиции, график будет запредельным. Сценарий является реалистичным, если 15 мая все легионеры вернутся и пройдут двухнедельный карантин. 1 июня начинается тренировочный процесс. По сути, это единственный реалистичный на данный момент вариант", - сказал Алаев.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.