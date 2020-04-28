Драчев: СБР представит списки тренеров сборных в Минспорт в ближайшее время

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Списки новых тренеров сборных России по биатлону будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее правление СБР утвердило Роберта Кабукова на пост старшего тренера мужской команды, Владимира Королькевича - женской. На должность главного тренера выдвинут вице-президент СБР Валерий Польховский. Все указанные кандидатуры вместе с остальным тренерским штабом, утвержденным правлением, должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ. Драчев заявлял, что не поддерживает их назначение.

"На мой взгляд, нужно будет ориентироваться на реакцию Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России, поэтому будем больше смотреть в ту сторону, - сказал Драчев. - Списки, конечно, будут в любом случае подаваться - за моей подписью или за подписью еще кого-то. Но в любом случае правление приняло решение, поэтому его надо каким-то образом доносить. Я думаю, списки пойдут и будут рассмотрены в ближайшее время".