{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Клуб КХЛ "Трактор" не станет продлевать контракт с главным тренером Юрзиновым-младшим

Соглашение 55-летнего специалиста с клубом истекает 30 апреля
Главный тренер ХК "Трактор" Владимир Юрзинов - младший Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Главный тренер ХК "Трактор" Владимир Юрзинов - младший
© Сергей Фадеичев/ТАСC

ТАСС, 28 апреля. Главный тренер челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Владимир Юрзинов - младший покинет команду по окончании контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 55-летнего специалиста с "Трактором" истекает 30 апреля. Ранее Юрзинов-младщий сообщил ТАСС, что клуб не ведет с ним переговоры о новом контракте.

Юрзинов-младший возглавил команду 1 ноября 2019 года. "Трактор" по итогам прошедшего регулярного чемпионата занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ФГСР надеется узнать на совещании Минспорта даты возобновления подготовки спортсменов
Совещание пройдет 29 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС