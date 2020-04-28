Клуб КХЛ "Трактор" не станет продлевать контракт с главным тренером Юрзиновым-младшим

ТАСС, 28 апреля. Главный тренер челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Владимир Юрзинов - младший покинет команду по окончании контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 55-летнего специалиста с "Трактором" истекает 30 апреля. Ранее Юрзинов-младщий сообщил ТАСС, что клуб не ведет с ним переговоры о новом контракте.

Юрзинов-младший возглавил команду 1 ноября 2019 года. "Трактор" по итогам прошедшего регулярного чемпионата занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.