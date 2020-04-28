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КХЛ

Бронзовый призер чемпионата мира Секстон продлил контракт с клубом КХЛ "Автомобилист"

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год

ТАСС, 28 апреля. Американский нападающий Дэн Секстон продлил контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Секстон выступает за "Автомобилист" с 2018 года, всего за клуб он провел 130 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 97 очков (43 шайбы + 54 результативные передачи). Также в КХЛ он выступал за нижнекамский "Нефтехимик".

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Секстон выступал за "Анахайм". В составе национальной сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира 2015 года.

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