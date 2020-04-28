ФГСР надеется узнать на совещании Минспорта даты возобновления подготовки спортсменов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Руководство Федерации гребного спорта России надеется узнать даты возможного периода возобновления полноценной подготовки спортсменов в среду на совещании, анонсированном министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом ТАСС во вторник рассказал глава ФГСР Алексей Свирин.
29 апреля Матыцин обсудит со всероссийскими спортивными федерациями проект плана нормализации системы спортивной подготовки в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в удаленном режиме.
"Основное, что хотим там услышать, - когда мы сможем вернуться к нормальному функционированию. Говорить о форме и состоянии спортсменов уже нет смысла, ведь даже у тех, кто может тренироваться дома, у кого есть гребные тренажеры, специальная работа все равно просела и практически равна нулю", - отметил Свирин.
"Ждем даже не ответа, но хотя бы понимания, когда мы реально сможем выйти из этой ситуации, в какой период сможем вернуться к работе. Например, что в середине мая мы понемногу начнем открываться, а в середине июня уже будем работать в штатном режиме. Называю эти даты только для примера, потому что пока по датам ничего не известно", - добавил собеседник агентства.
24 апреля Матыцин заявил, что Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортподготовки. Министр спорта отметил, что 29 апреля он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят. Министерство спорта РФ, по словам его руководителя, намерено применить индивидуальный подход к каждой спортивной федерации с учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Матыцин отмечал, что его ведомство начнет активные действия сразу после того, как начнется отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса.