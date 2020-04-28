ФГСР надеется узнать на совещании Минспорта даты возобновления подготовки спортсменов

29 апреля Матыцин обсудит со всероссийскими спортивными федерациями проект плана нормализации системы спортивной подготовки в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в удаленном режиме.

"Основное, что хотим там услышать, - когда мы сможем вернуться к нормальному функционированию. Говорить о форме и состоянии спортсменов уже нет смысла, ведь даже у тех, кто может тренироваться дома, у кого есть гребные тренажеры, специальная работа все равно просела и практически равна нулю", - отметил Свирин.

"Ждем даже не ответа, но хотя бы понимания, когда мы реально сможем выйти из этой ситуации, в какой период сможем вернуться к работе. Например, что в середине мая мы понемногу начнем открываться, а в середине июня уже будем работать в штатном режиме. Называю эти даты только для примера, потому что пока по датам ничего не известно", - добавил собеседник агентства.

24 апреля Матыцин заявил, что Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортподготовки. Министр спорта отметил, что 29 апреля он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят. Министерство спорта РФ, по словам его руководителя, намерено применить индивидуальный подход к каждой спортивной федерации с учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Матыцин отмечал, что его ведомство начнет активные действия сразу после того, как начнется отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса.