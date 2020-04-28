Свирин: отмена Игр в Токио станет крахом олимпийского движения

Во вторник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в интервью еженедельнику "Никкан спорт" заявил, что летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса.

"Пока нет четкого понимания того, как эта ситуация будет выглядеть даже в ближайшее время, - сказал Свирин. - Если в этом году у нас не будет сезона, не будет ни одного всероссийского и международного соревнования, то непонятно, какие нужно будет находить слова и мотивационные инструменты, чтобы мотивировать взрослых и юных спортсменов продолжать заниматься спортом. Если мы говорим о следующем шаге, о возможной отмене Олимпийских игр, то это будет крах олимпизма в целом и олимпийского движения".

"Я не так давно сам был профессиональным спортсменом, могу мысленно поставить себя на их место, - продолжил глава федерации. - Мое завершение карьеры было связано с осознанием того, что я по ряду причин не могу запланировать для себя следующие Олимпийские игры. Когда ты жертвуешь всем, чтобы сбылась мечта, чтобы выступить на Олимпийских играх, а Игры в итоге могут просто растаять по независящим от тебя причинам, то ребром встает вопрос - а какой тогда смысл этим заниматься?"

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Мори 24 марта. Из-за пандемии был перенесен ряд других крупных соревнований. Чемпионат Европы по гребному спорту, проведение которого было запланировано на 5-7 июня, планируется провести 9-11 октября в польском городе Познань, окончательное решение будет принято после 31 июля. Молодежный чемпионат Европы (U23) предварительно пройдет 5-6 сентября в Дуйсбурге (Германия), чемпионат Европы среди юниоров (U18) - 26-27 сентября в Белграде.

"Внутри федерации мы активно обсуждаем возможные варианты единого календарного плана, проведение всероссийских соревнований, - сказал Свирин. - Международная федерация предварительно озвучила нам, что на сентябрь и начало октября будут запланированы три мероприятия европейского масштаба, дедлайны решений по проведению или непроведению турниров еще впереди, но мы все равно отталкиваемся от этого, чтобы сформировать календарь всероссийских соревнований. Нам необходимо провести соревновательный сезон, пусть даже не в полном формате, чтобы спортсмены смогли, проведя подготовительный период, выплеснуть психологическое напряжение и посоревноваться".