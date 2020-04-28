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КХЛ

Клуб КХЛ "Витязь" продлил контракт с капитаном команды Семиным

Новое соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на один год
Форвард "Витязя" Александр Семин и нападающий ЦСКА Михаил Григоренко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Форвард "Витязя" Александр Семин и нападающий ЦСКА Михаил Григоренко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" продлил контракт с двукратным чемпионом мира Александром Семиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новое соглашение с 36-летним форвардом, который является капитаном "Витязя", рассчитано до 30 апреля 2021 года. Семин стал лучшим бомбардиром "Витязя" в прошедшем регулярном чемпионате (38 очков), но пропустил плей-офф из-за травмы. Семин выступает за "Витязь" с сезона-2108/2019. Ранее в КХЛ он играл за нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург", в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за "Вашингтон", "Каролину" и "Монреаль".

"Витязь" стал одной из сенсаций начала прошедшего регулярного чемпионата, начав сезон с 11 побед в 12 матчах. Подмосковная команда долгое время возглавляла общую турнирную таблицу КХЛ. По ходу сезона "Витязь" обменял в СКА центрального нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового, а также лучшего бомбардира команды на тот момент Миро Аалтонена. В итоге "Витязь" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил СКА со счетом 0-4.

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