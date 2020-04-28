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ММА

Российский боец Олейник уверен, что UFC проведет турнир 9 мая в США

Турнир планируется провести в городе Джексонвилл

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник уверен в том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет турнир 9 мая в США. Об этом он рассказал ТАСС.

Турнир UFC 249 планируется провести 9 мая в американском городе Джексонвилл (штат Флорида). Соперником Олейника на турнире будет бразилец Фабрисио Вердум.

"Была и есть вера, что Дэйна (Уайт, глава UFC - прим. ТАСС) сможет это (организовать турнир) сделать, - сказал Олейник. - У нас уже финальная стадия [подготовки], все деньги перечислены, отправлены размеры одежды, формы, обуви тренеров, медицинские документы".

"Очень легко ехать [в Джексонвилл]. Где-то 400-500 км ехать по пустой трассе. Это будет очень легко", - добавил спортсмен.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений.

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ММА
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