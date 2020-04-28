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КХЛ

Член совета директоров КХЛ Каменский проголосовал за потолок зарплат в 900 млн рублей

Так же поступили Виталий Прохоров и Алексей Жамнов
Член совета директоров КХЛ Валерий Каменский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Член совета директоров КХЛ Валерий Каменский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Члены совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов проголосовали против поднятия потолка зарплат. Об этом они сообщили ТАСС.

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С сезона-2020/21 в лиге должен начать действовать жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей. В последнее время руководители части клубов КХЛ высказываются за увеличение размера зарплатной ведомости до 1,1-1,3 млрд рублей. До 30 апреля проходит заочное голосование членов совета директоров лиги по этому вопросу.

"КХЛ приняла решение по потолку в 900 млн рублей еще два года назад. Я проголосовал за потолок в 900 млн", - сказал Каменский.

В сезоне-2019/20 потолок составлял 800 млн рублей, в случае его превышения клубы были обязаны уплатить взнос в стабилизационный фонд КХЛ в размере 30% от суммы превышения.

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