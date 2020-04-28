Боец UFC Олейник заявил, что не видит проблемы в допинговом прошлом ближайшего соперника

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник не видит проблемы в том, что его ближайший соперник бразилец Фабрисио Вердум попадался на использовании запрещенных препаратов. Об этом Олейник рассказал ТАСС.
Вердум в 2018 году был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на два года после обнаружения в его пробах анаболического стероида-тренболона и метаболита-эпитенболона. Позже срок отстранения был сокращен на 10 месяцев.
"Человек ошибся, споткнулся и подпачкался, - сказал Олейник. - Да, он пользовался этим. А если мы подеремся, и у него будет это самое (допинг), я буду очень зол. Но не думаю, что человека нужно корить за это дальше, если он осознал и извинился".
Бой Олейник - Вердум должен пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 9 мая в американском Джексонвилле.
Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений.