Боец UFC Олейник заявил, что не видит проблемы в допинговом прошлом ближайшего соперника

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник не видит проблемы в том, что его ближайший соперник бразилец Фабрисио Вердум попадался на использовании запрещенных препаратов. Об этом Олейник рассказал ТАСС.

Вердум в 2018 году был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на два года после обнаружения в его пробах анаболического стероида-тренболона и метаболита-эпитенболона. Позже срок отстранения был сокращен на 10 месяцев.