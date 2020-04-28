Непомнящий уступил Карлсену в матче шестого тура шахматного онлайн-супертурнира

ТАСС, 28 апреля. Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче шестого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

Матч по итогам четырех партий завершился вничью - 2:2, в армагеддоне победу одержал Карлсен. В другом матче вторника иранец Алиреза Фируджа обыграл Аниша Гири из Нидерландов со счетом 2,5:1,5.

В таблице лидирует Карлсен, на его счету 13 очков, далее идут Хикару Накамура (11) из США, китаец Дин Лижэнь (11), Фабиано Каруана (10) из США, Непомнящий (6), Фируджа (6), француз Максим Вашье-Лаграв (5) и Гири (4).

В среду Накамура сыграет с Дин Лижэнем, Каруана - с Вашье-Лагравом.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, состоящему из четырех партий в рапид. Четверо лучших выйдут в полуфинал.

Турнир завершится 3 мая. Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.