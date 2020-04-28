НХЛ продлила трансферные соглашения с европейскими лигами на следующий сезон

ТАСС, 28 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила трансферные соглашения с лигами Европы и Канады на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашения продлены с лигами Австрии, Белоруссии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Словакии, Швеции и Великобритании. Также отмечается, что НХЛ подписала новое соглашение со швейцарской лигой. На год продлено соглашение с канадскими хоккейными лигами.

Данное решение не распространяется на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Между НХЛ и КХЛ действует отдельное соглашение.