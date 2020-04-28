В ФИФА заявили, что разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра

ТАСС, 28 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) разочарована тем, что дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в период его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии закрыто. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Во вторник стало известно, что разбирательство было закрыто за истечением срока давности. Максимальный срок наказания мог составить 15 лет, которые истекли с момента возможного преступления.

"ФИФА на протяжении многих лет участвовала в этом расследовании, это в том числе было сопряжено со значительными расходами. Тот факт, что дело закрыто без какого-либо результата, очень беспокоит не только футбольную общественность, но и систему правосудия Швейцарии. Мы надеемся, что правда о выплате 10 млн швейцарских франков однажды откроется и те, кто совершил противоправные действия, будут наказаны", - говорится в заявлении ФИФА.

"Для ФИФА это дело не закончено, поскольку мы не можем принять тот факт, что такой платеж производится со счетов организации без надлежащей причины. Комитет по этике продолжит расследование. ФИФА продолжит сотрудничать с правоохранительными органами в надежде, что все, кто несет ответственность за причинение вреда футболу, понесут наказание", - говорится в сообщении.

В начале сентября 2016 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Беккенбауэра. Ранее появилась информация о том, что в 2002 году на тот момент глава компании "Адидас" Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков заявочному комитету "Германия-2006", руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах.

Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Ранее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование этого дела, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.