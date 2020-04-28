Чемпионат Франции по футболу досрочно завершен

ТАСС, 28 апреля. Сезон-2019/20 чемпионата Франции по футболу завершен досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что крупные спортивные мероприятия не будут проводиться до сентября.

В заявлении федерация просит Лигу профессионального футбола, занимающуюся проведением чемпионата страны, как можно скорее предоставить информацию относительно спортивных итогов первенства Франции. Исполком FFF соберется в ближайшее время, чтобы обсудить условия для старта чемпионата в сезоне-2020/21.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 2 августа.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. В таблице лидирует ПСЖ с 12-очковым отрывом. На вылет стоят "Ним", "Амьен" и "Тулуза". Это первый чемпионат из топ-5 Европы, отмененный из-за коронавируса. Первенства в Англии, Испании, Италии и Германии рассчитывают возобновить.

Во Франции зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом (четвертый показатель в мире). Умерли свыше 23 тыс. человек.