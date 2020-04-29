Матыцин обсудит с главами федераций вопросы подготовки спортсменов в условиях коронавируса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин 29 апреля проведет совещание с представителями спортивных федераций. На нем будет обсуждаться тема возвращения к централизованной подготовке национальных сборных в условиях пандемии коронавируса.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, до сих пор лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители спортивной гимнастики, синхронного плавания, фехтования, плавания и прыжков в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа.

24 апреля Матыцин заявил, что Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе был затронут вопрос возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта тогда же отметил, что 29 апреля он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят.

Министерство спорта России, по словам его руководителя, намерено применить индивидуальный подход к каждой спортивной федерации с учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Матыцин отметил, что его ведомство начнет активные действия сразу после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщил во вторник ТАСС президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов, само совещание в связи с карантином пройдет в формате видеоконференции. Глава ФСПР также рассказал, что подготовил подробный отчет о том, как в настоящее время продолжает готовиться к сезону на военной базе команда Южной Кореи по современному пятиборью. Аминов признался, что испытывает чувство тревоги, так как российские пятиборцы пока не имеют возможности полноценно тренироваться.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и тренер спортивных гимнастов Валентина Родионенко ранее заявляли ТАСС, что крайне обеспокоены создавшимся положением. Они настаивают на возвращении своих спортсменов обратно на базы на условиях жесткого карантина. По мнению Родионенко, длительный перерыв в тренировках может обернуться будущим отставанием в результатах от основных конкурентов из Китая. Также есть риск увеличения количества травм, которые станут следствием форсированной подготовки.